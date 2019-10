Grupo que vendia droga no Bairro do Aleixo, no Porto, enfrenta penas que podem ir até dez anos de prisão

Dreamstime Jornal i 17/10/2019 17:15

Em abril do ano passado, a polícia apreendeu 120 mil doses de heroína e cocaína, 53 mil euros, uma mota, vários ‘taser’ , facas e 30 telemóveis.