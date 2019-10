Segundo apuramos de fonte camarária, no final de uma longa reunião realizada durante a manhã desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Braga, entre o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais e os responsáveis autárquicos, foi o “aumento possível”, acima dos 15 por cento a que estava legalmente obrigada devido ao novo estatuto desta carreira.

O Município de Braga não tem condições financeiras para ir mais longe, devido aos vários compromissos crónicos herdados da anterior gestão socialista de Mesquita Machado, que bloqueiam o investimento, durante os próximos anos, bem como outras opções políticas.

A reunião foi presidida pelo ainda vereador da Proteção Civil, Firmino Marques, que vai brevemente tomar posse como deputado à Assembleia da República eleito nas listas do PSD, com a presença do comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, João Felgueiras, enquanto da contraparte estiveram o presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, bem como dirigentes Ricardo Fernandes, Manuel Pereira e Pedro Carvalho, operacionais da companhia bracarense dos sapadores.