O antigo ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva reconheceu esta quinta-feira que está a ponderar uma candidatura à liderança do PSD, mas colocou algumas condições para tomar tal decisão.

Refundação

Uma das condições que Jorge Moreira da Silva colocou ontem foi a da própria disponibilidade do PSD “para uma verdadeira refundação” do partido, ou seja, no programa, projeto, na forma de “relacionamento com os eleitores e não apenas com os militantes” e até no modelo de organização, como adiantou ao i. Em causa está, por exemplo, a hipótese de se realizarem primárias no PSD, tal como se fez em 2014 no PS. Nessa altura, os simpatizantes também puderam participar.

Sem depender do anúncio de Rio

Jorge Moreira da Silva considerou ainda que as causas “do definhamento” do PSD no centro político “não se resolve com uma mera mudança de caras”. Mais, o ex-governante, que está na OCDE, assegura que a sua decisão não está dependente de qualquer definição de candidatura do líder do PSD, Rui Rio.

Conselho nacional

Entretanto, o líder do PSD quebrou novamente o silêncio – via Twitter– para anunciar que o conselho nacional, a marcar até à primeira semana de novembro, será em Bragança. Isto porque “o melhor resultado do PSD foi no distrito de Bragança”, nas legislativas.