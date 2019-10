Uma descarga poluente esteve ativa durante mais de 24 horas no rio Selho,freguesia de Aldão, em Guimarães. Segundo o Jornal de Notícias, depois de a situação ser denunciada pelo presidente da Junta de Freguesia de Selho S. Lourenço e Gominhães, Daniel Oliveira, a GNR dirigiu-se ao local. Segundo o autarca contou à publicação, esta é a terceira vez que, desde setembro, acontecem descargas poluentes naquele local. “Sempre que chove, há uma descarga”.

Na quarta-feira, um dia depois de as descargas terem começado, a cada segundo que passava, um litro de água vinda dos esgotos jorrava no rio Selho, um afluente do Rio Ave.

Segundo o Jornal de Notícias, a empresa tutelada pelo Ministério do Ambiente que detém o saneamento em alta no concelho de Guimarães é a Águas do Norte, que diz tratar-se de um ‘descarregamento de tempestade’ que é acionado em ‘situações de afluência de caudais excessivos’ de forma a evitar descargas ‘descontroladas em diversos pontos da rede’ .