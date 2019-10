O Hospital São Bernardo, em Setúbal, veio a público afirmar que não fez o acompanhamento da grávida cujo bebé nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio.

“O acompanhamento da gravidez desta utente não foi efetuado no Centro Hospitalar de Setúbal (CHS). Os meios complementares de diagnóstico e terapêutica também não foram realizados no CHS", informou o centro, que integra o Hospital São Bernardo, numa nota.

"Apenas o parto da utente decorreu no CHS, tendo sido no momento detetada a situação", acrescentam. Segundo o Centro Hospitalar, a família tem sido acompanhada pelos especialistas desde o nascimento da criança, no passado dia 7.

O obstetra Artur Carvalho, que alegadamente não detetou malformações graves no bebé, apesar de trabalhar no Centro Hospitalar de Setúbal, também trabalha numa clínica privada próxima do hospital onde, segundo fonte hospitalar, foi feito o acompanhamento total da gravidez.

A mãe do recém-nascido realizou diversas ecografias durante a gravidez sempre com o mesmo obstetra, Artur Carvalho, e nunca foi reportada qualquer malformação do feto aos pais. Os pais apresentaram queixa contra o médico no Ministério Público e o Hospital São Bernardo também abriu um inquérito para investigar o caso.