Ex-secretário de Estado Costa Oliveira escreve carta aberta a Sandra Felgueiras

Jorge Costa Oliveira escreve carta aberta a Sandra Felgueiras, onde diz não ter conhecimento de qualquer inquérito do MP à Lusorecursos, que tem a concessão de exploração de lítio em Montalegre, e nega ter tido qualquer influência na aprovação do contrato com o Governo. O ex-membro do executivo, agora consultor da empresa, faz ainda questão de sublinhar que conhece António Costa há 20 anos, mas que hoje nem são muito próximos.