O presidente do PSD não revelou ontem, como já se esperava, se é recandidato à liderança do partido na comissão política dos sociais-democratas. Mas, ficou claro que Rui Rio, não só não tem pressa em revelar o que pretende fazer, como vai cumprir calendário. Assim, haverá um conselho nacional a marcar até ao final da primeira semana de novembro, tal como i já tinha avançado, e as eleições diretas devem realizar-se em meados de janeiro de 2020.

O congresso deve ter lugar também em fevereiro, um mês depois das eleições diretas que servem para eleger um novo líder.

No encontro de ontem, que durou cerca de duas horas, fez-se a avaliação dos resultados, Rio não andou muito longe do seu discurso da noite eleitoral, a recusar que tenha sido uma derrota grande, e manteve o tabu. A reunião serviu, sobretudo, para os dirigentes darem um “incentivo” ao líder para se recandidatar. “Foi praticamente unânime na comissão política nacional, na análise do resultados eleitorais, o incentivo a que o atual presidente do partido se recandidatasse sem que da parte dele houvesse qualquer decisão sobre esta matéria ou qualquer palavra”, declarou o secretário-geral do PSD, José Silvano, em direto para as televisões.

Sobre o futuro de Rio, o dirigente não abriu o jogo porque o presidente social-democrata também não o quis fazer. Em suma, tudo depende da sua vontade pessoal e familiar. Esta é a versão oficial. Mais, Rio não segue a agenda mediática para dizer o que pretende fazer, apesar de já terem passado dez dias das eleições. Isto porque, “o nosso líder é assim, genuíno”, declarou Silvano perante a insistência dos jornalistas.

Por fim, o próprio secretário-geral assumiu que “gostava que ele [Rui Rio] se recandidatasse”, mas é “vontade exclusiva dele, no timing que ele entender”.

O timing apontado para Rio dizer que é candidato pode ser esta semana ou depois da posse do Governo. Uma avaliação que estará a fazer há dias para saber qual será o melhor momento. Silvano também foi questionado sobre o tema que mais preocupa os críticos: a vontade de Rio querer acumular pastas. Indo a jogo e vencendo, Rio pode ter a tentação de acumular também o papel de líder parlamentar da bancada. Esta versão está mesmo a ser ponderada, mas o presidente do partido ainda não tomou qualquer decisão.

Ninguém na direção quis assumir esta possibilidade de acumulação de pastas. Antes mesmo da reunião, David Justino, vice-presidente ‘laranja’, limitou-se a avisar que Rio “não é um desistente” e que a sua decisão seria anunciada em breve. A mensagem foi passada aos microfones da TSF no programa Almoços Grátis.

Do lado dos críticos e adversários, o discurso não é imune ao calendário de Rui Rio, mas a ideia de que é preciso avançar já com o conselho nacional ou fazer diretas ainda este ano foi abandonada.

Luís Montenegro, o único candidato assumido à liderança, vai manter um registo low profile, apesar dos contactos no terreno até que o líder do PSD anuncie o resultado da sua ponderação, sendo certo que Rui Rio não pretende demitir-se. E cumprirá os calendários à risca.

Por sua vez, Miguel Pinto Luz aguarda também que Rio revele os resultados da sua ponderação para anunciar que também é candidato. Nessa altura dirá ainda o projeto que tem para o PSD. Por esclarecer está a intenção de Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do ambiente. Que terá pouco espaço com Rio no terreno. Miguel Morgado, deputado cessante, também terá vontade de concorrer.