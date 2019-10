Envelopes com contas

Entre os 158 mil boletins de voto de emigrantes que chegaram a Lisboa, as autoridades responsáveis encontrarem também cheques e contas da luz por pagar.

Contagem

Ontem, cerca de 500 pessoas fizeram a contagem de mais de 150 mil envelopes com boletins de votos enviados para Portugal, no Pavilhão Casal Vistoso. A contagem começou pelas nove da manhã e terminaram pelas 22h30, já depois do fecho desta edição. Cada envelope enviado deveria conter um envelope verde com o boletim de voto, dentro de um envelope branco, com uma cópia do cartão de cidadão, segundo a Lusa.

Movimento

O movimento ‘Também somos portugueses’, com sede no Reino Unido, denunciou também que “centenas de milhares de portugueses foram impedidos de votar devido a graves problemas”. O movimento sublinhou que em muitos casos os boletins foram devolvidos.

Repetição

O partido Aliança pediu, entretanto, a repetição dos votos dos emigrantes e enviou uma carta aos partidos para o efeito.