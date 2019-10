Os protestos continuaram, esta quarta-feira, em Barcelona, pelo terceiro dia consecutivo, após a condenação, na última segunda-feira, de dirigentes catalães até 13 anos de prisão.

As manifestações voltaram a ser marcadas pela destruição e os últimos relatos dão conta de carros e caixotes do lixo a arder. De acordo com o El Mundo, grupos radicais de manifestantes atiraram pedras e ácido contra os Mossos d’Esquadra, a Polícia da Catalunha.

Veja a fotogaleria.