O terceiro dia das tradicionais Festa das Colheitas, em Vila Verde, ficou marcado por confrontos, que obrigaram à intervenção da GNR, segundo adianta, em exclusivo, o Semanário V, com vídeos inéditos.

Segundo informações prestadas ao Semanário V pela GNR, no decorrer das festividades das colheitas de Vila Verde, foram detidos dois homens, pelos alegados crimes de resistência e coação sobre funcionário, os militares da GNR, e foram notificados a comparecer no Tribunal de Vila Verde, ficando já com o termo de identidade e residência.

A noite no terceiro dia da Festa das Colheitas, em Vila Verde, terminou da pior forma e por volta das quatro da madrugada deste domingo, ocorreu uma rixa, havendo agressões mútuas, tendo um homem saído ferido e já a sangrar, depois de agredido por uma garrafa, como confirmou logo ao Semanário V junto uma fonte que esteve presente naquele local.

Dada a confusão, a GNR usou bastões para acalmar os ânimos e garantir a segurança das restantes pessoas presentes que nada tinham a ver com o sucedido, sendo que as imagens daquele semanário de Braga demonstram bem a violência dos confrontos entre populares.

A Festa das Colheitas tem sido palco, nos últimos anos, de diversos episódios de violência mesmo com a presença de segurança privada em todo o recinto.