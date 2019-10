Para muitas de nós, mulheres, comer compulsivamente nos dias que antecedem o período é algo com que nos habituamos a lidar, este apetite fora do comum antes do período menstrual em que algumas desejamos chocolates, outras, batatas fritas. Devo confessar que me apetece sempre tudo – um desejo irresistível de comer mais do que o necessário e comida absolutamente desnecessária que quase sempre me deixa feliz.

Algumas pesquisas sugerem que mudanças nos níveis das hormonas estrogénio e progesterona causam desejos de alimentos ricos em carboidratos e açúcares antes do período.

Existem alguns alimentos que contribuem para melhorar a nossa vida naquela altura do mês em que, muitas vezes, mal podemos connosco. Tenho alguns de eleição, mas a banana é rica em vitamina B6 e açúcares naturais que combatem o desânimo ao elevar instantaneamente a energia. O potássio que contém ajuda a reduzir a retenção de água, o que diminui o inchaço que o corpo pode sofrer nos dias que antecedem a menstruação, assim como o triptofano, um tipo de proteína que o corpo converte em serotonina, neurotransmissor conhecido por relaxar e fazer a pessoa sentir-se mais feliz.

E porque queremos ser felizes, uma receita simples para incluir na sua vida.

BANANA SPLIT COM IOGURTE CASEIRO DE COCO

Ingredientes

Iogurte caseiro de coco (ou grego sem açúcar)

1 banana da Madeira

Toppings:

Frutos vermelhos à escolha

Amêndoas laminadas e tostadas

Mel selvagem

Canela em pó

Para o iogurte caseiro

1 lata de leite de coco

3 cápsulas de probiótico

Método

Refrigere a lata de leite de coco durante a noite, abra-a no dia seguinte e coloque num recipiente de vidro. Abra as cápsulas de probiótico e misture, utilizando uma colher de pau. Feche com um guardanapo ou tecido de queijo artesanal. Coloque num lugar escuro e quente por 24h. Coloque no frio e utilize.

Sirva com bananas e os toppings sugeridos ou à escolha. Polvilhe com bastante canela e mel selvagem.