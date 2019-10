Uma família, que vivia há nove anos numa cave “à espera do fim dos tempos”, foi descoberta pelas autoridades holandesas numa quinta no nordeste do país.

De acordo com a estação de televisão local RTV Drenthe, a polícia revelou que viviam em isolamento seis adultos – um homem, de 58 anos, e cinco jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.

As autoridades encontraram a família, depois de um dos membros ter conseguido fugir e aparecer num bar, que se situava numa aldeia próxima da quinta.

"Nunca vi nada parecido antes", disse, em conferência de imprensa, Roger de Groot, o presidente do município de Ruinerwold.

Em declarações à imprensa, o proprietário do bar, revelou que o homem, que “tinha o cabelo longo, uma barba suja, vestia roupas velhas e parecia confuso”, pediu cinco cervejas.

“Tive uma conversa com ele e ele disse-me que tinha fugido e que precisava de ajuda… depois chamámos a polícia... Ele disse que nunca tinha ido à escola e não ia a um cabeleireiro há nove anos”, revelou.

Durante as buscas, a polícia acabou por encontrar a família e deteve o homem mais velho, uma vez que este “não estava a cooperar” com a investigação.

Acredita-se que o detido era o proprietário da quinta, no entanto, ainda não foi possível perceber a sua ligação com os restantes homens.

Roger de Groot revelou ainda que além de terem “um estilo de vida autista”, que muitas das crianças, atualmente adultas, nunca “foram registadas no registo civil”.

A polícia vai agora investigar o caso.