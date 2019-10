António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão reunir-se esta terça-feira à tarde, em Belém. O primeiro-ministro indigitado poderá já apresentar a composição do novo Governo ao Presidente da República.

Durante a sua visita a Midões, no concelho de Tábua, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a reunião. "É verdade. Todas as semanas, o Presidente da República recebe o primeiro-ministro", sublinhou, lembrando os jornalistas que o primeiro-ministro "vai para Bruxelas amanhã e estará lá dois dias" para discutir o Brexit. "É natural que antes de partir essa temática seja tratada."

No que toca à composição do novo Governo, Marcelo diz não saber se Costa irá levar o documento. "Eu sei que vou receber o primeiro-ministro, como todas as semanas, não sei mais nada".

A lista de Costa terá de ter o aval do Presidente para ser validada, antes de ser tornada pública.