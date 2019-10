O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram terão chegado a acordo, concluindo assim o processo de negociação coletiva para o ano de 2019, disse fonte oficial da associação patronal, citada pela agência Lusa.

Representantes de ambas as partes estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, em Lisboa, para continuar as negociações do acordo de princípio, conseguido no passado dia 6 de setembro.

"A assinatura final do documento será posteriormente acordada pelas partes, devendo ocorrer até ao final do presente mês de outubro", segundo a Antram.

A associação patronal referiu ainda à agência Lusa que o texto é o mesmo acordado na segunda-feira com Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), ou seja a tabela salarial é atualizada em 11,1% para os motoristas de pesados.

A Antram irá agora apresentar o documento aos seus associados, segundo a ata da reunião de hoje, durante o seu congresso marcado para os dias 18 e 19 de outubro.