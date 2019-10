Donald Trump anunciou, esta segunda-feira, o fim das relações comerciais com a Turquia.

Através do Twitter, o presidente dos Estados Unidos emitiu um comunicado onde revela que, “em breve”, vai emitir uma ordem para sancionar as autoridades turcas. Além de interromper as negociações comerciais com o país, os EUA vão aumentar o preço sobre o aço até 50%.

“Esta ordem permitirá que os Estados Unidos imponham sanções adicionais poderosas àqueles que possam estar envolvidos em sérios abusos aos direitos humanos, obstruindo um cessar-fogo, impedindo as pessoas deslocadas de voltarem para casa, repatriando à força refugiados ou ameaçando a paz, segurança ou estabilidade na Síria”, escreveu o chefe de Estado norte-americano.

Recorde-se que a decisão surge depois de Trump ter ordenado a retirada de todas as tropas americanas da fronteira do Norte da Síria com a Turquia, o que levou a que os turcos lançassem uma ofensiva contra os curdos.