A Urgência do Serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai voltar a encerrar na noite desta segunda-feira.

De acordo com um comunicado com Conselho de Administração daquela instituição hospitalar, o encerramento, que vai acontecer pelas 21h00 desta segunda-feira até às 08h30 de amanhã, deve-se à falta de médicos pediatras para cumprir a escala noturna.

A mesma nota pede ainda aos utentes que "caso necessitem de recorrer a uma urgência pediátrica durante o referido período, se dirijam à Urgência Pediátrica do Hospital de Santa Maria ou do Hospital de Dona Estefânia".

Recorde-se que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta já havia estado encerrada entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de domingo pelo mesmo motivo.

Os pediatras daquele hospital já pediram a intervenção urgente da Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, considerou que o encerramento desta urgência, durante este fim de semana, representou uma "falência do Ministério da Saúde e do Estado”, que está há vários meses para resolver o problema.