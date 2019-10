A GNR deteve em flagrante delito, no passado sábado, um jovem, de 20 anos, em Fernão Ferro, por violência doméstica e perseguição à ex-namorada.

De acordo com um comunicado da força de segurança, emitido esta segunda-feira, “na sequência da denúncia efetuada pela própria vítima, da mesma idade, os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado o suspeito a danificar a viatura da vitima, na via pública. Foi de imediato imobilizado e detido, mesmo após resistir com força física à ação da patrulha. Foi ainda possível apurar que o agressor exerceu durante algum tempo violência psicológica e física contra a ex-namorada, perseguindo-a de forma obsessiva, no sentido de reatar o seu relacionamento, tendo, inclusive, acedido ilegitimamente a conteúdos das redes sociais da vítima, controlando todos os aspetos da sua vida”.

O detido está a ser presente ao Tribunal Judicial do Seixal esta segunda-feira.