O setor do alojamento turístico voltou a acelerar em agosto ao registar 3,3 milhões de hóspedes e 9,5 milhões de dormidas em agosto de 2019, correspondendo a variações de +6,6% e +2,6%, respetivamente (em julho tinha sido de +5,6% e +2,6%).

As dormidas de residentes cresceram 3,2% (+3,1% em julho) e as de não residentes aumentaram 2,3% (+2,4% no mês anterior). Em agosto de 2019, a estada média (2,88 noites) reduziu-se 3,7% (-4,4% nos residentes e -3,2% nos não residentes).

A taxa líquida de ocupação (68,3%) recuou 1,9 p.p. (-1,4 p.p. em julho).

Os proveitos totais cresceram 6,4% (+5,6% em julho), atingindo 630,1 milhões de euros. Os proveitos de aposento (502,0 milhões de euros) aumentaram 6,5% (+5,0% no mês precedente). O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 84,4 euros, o que se traduziu num aumento de 1,5% (+0,2% no mês anterior) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) também acelerou, correspondendo a 115,9 euros (+2,5%, +0,4% no mês anterior).

