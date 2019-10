Seis distritos estão sob aviso amarelo durante o dia de hoje, devido à previsão de chuva, acompanhada de trovoada, granizo e rajadas fortes, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo até ao 12h00 de hoje.

Nas regiões norte e centro do país é esperado céu muito nublado ou encoberto durante o período da manhã, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde, em especial na zona interior. O Instituto prevê ainda períodos fortes de chuva e de granizo, acompanhados de trovoada até ao final da tarde.

Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, é possível que ocorra queda de neve. A previsão é de vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora. Também a partir do final da tarde, é esperado que este enfraqueça.

Na região sul, é esperado céu geralmente muito nublado, até ao meio da tarde e períodos de chuva ou aguaceiros, temporariamente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes até ao início da manhã. Está também previsto vento moderado do quadrante oeste, por vezes forte na faixa costeira e soprando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora, enfraquecendo a partir do final da tarde.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 6 graus, na Guarda e os 13, em Faro, Lisboa, Porto e as máximas entre os 13 graus, na Guarda e os 21, em Faro.