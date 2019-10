Confrontos

Os ativistas pró-democracia e a Polícia de choque entraram em confrontos em toda a cidade, este domingo.

Centro comercial

A Polícia perseguiu manifestantes entre multidões num centro comercial, à hora de almoço. As imagens mostravam compradores aos gritos e alguns feridos quando a Polícia investiu sobre ativistas dentro do edifício.



Cocktails Molotov

O Governo de Hong Kong disse que um grupo de manifestantes arremessou 20 cocktails molotov para o interior de uma esquadra. As autoridades dispararam gás lacrimogéneo e detiveram vários manifestantes, afirmando ter usado o mínimo de violência possível.

Força excessiva

A Polícia de Hong Kong tem sido acusada de utilizar força excessiva ao lidar com os manifestantes, perdendo o respeito de muitos cidadãos da cidade.

Lei de emergência

O Governo de Hong Kong introduziu leis de emergência, proibindo o uso de máscaras em manifestações públicas. Medida que desencadeou uma das piores ondas de violência no centro financeiro, uma das piores desde que o protestos começaram, em junho.