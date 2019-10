Um inquérito realizado pela empresa de investimento Clearwater Internacional mostra que, apesar da incerteza em torno do Brexit, quase metade das empresas acreditam que a saída do Reino Unido da União Europeia será, a longo prazo, positiva para os seus negócios.

O estudo foi realizado em mais de 2100 empresas, junto de diretores e administradores em empresas com volume de negócios a dez milhões de euros nos seguintes países: Reino Unido (500); Irlanda (200); França (250); Alemanha (250); Itália (250); Espanha (250); Portugal (200); Dinamarca (200).

O estudo, citado pelo site ECO, mostra que, embora a curto prazo exista algum receio no impacto do Brexti, 46,5% das empresas estão otimistas quanto ao sucesso da sua atividade após esta divisão na UE.

Os portugueses são os mais pessimistas a longo prazo, com 37% das empresas nacionais a dizerem que o Brexit terá um efeito “negativo” ou “muito negativo”.

O problema para a maioria das empresas está no impacto a curto prazo e não a longo: “a curto prazo, antecipar o impacto do Brexit representa um desafio significativo para muitas empresas. Compreensivelmente, a questão está ligada à incerteza em torno do timing, e de se será uma saída sem acordo, o que poderia ser particularmente perturbador para as empresas em Portugal, uma vez que o Reino Unido é o nosso quarto maior parceiro comercial”, explicou ao ECO Rui Miranda, partner da Clearwater International Portugal.