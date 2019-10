Simone Biles tornou-se este domingo a atleta mais medalhada da história em Mundiais de Ginástica Artística: são agora 25 pódios para a atleta norte-americana de 22 anos, que assim superou o registo do bielorrusso Vitaly Scherbo (tinha conquistado 23).

Depois de no sábado ter igualado Scherbo, Simone Biles fechou a participação nos Mundiais disputados em Estugarda com mais duas medalhas de ouro, nos concursos de trave e solo já tinha vencido as provas de geral individual, por equipas e no salto.

Biles conta assim agora com 25 medalhas em Mundiais, 19 das quais de ouro. São números já lendários, quando falta menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, onde procurará no mínimo repetir os feitos de 2016, quando conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze.