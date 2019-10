Valtteri Bottas venceu na madrugada deste domingo o Grande Prémio do Japão, a 17.ª de 21 corridas no Mundial de Fórmula 1 em 2019. Esta foi a terceira vitória do finlandês da Mercedes na temporada, que permitiu à escuderia alemã celebrar desde já a conquista do campeonato de Construtores pelo sexto ano consecutivo.

Bottas arrancou do terceiro lugar da grelha em Suzuka, mas subiu de imediato à liderança, aproveitando da melhor forma a largada tardia de Sebastien Vettel. O alemão da Ferrari viria a terminar a corrida no segundo posto, logo à frente de Lewis Hamilton, que ainda assim se mantém confortavelmente na liderança do campeonato: soma 338 pontos, mais 68 que o colega Bottas.

A próxima ronda, que terá lugar daqui a dois fins de semana no México, poderá ver o piloto britânico da Mercedes fechar as contas do campeonato e assegurar desde já a conquista do seu sexto título mundial. Deixará assim para trás o argentino Juan Manuel Fangio e ficará a um triunfo do recorde, detido pelo alemão Michael Schumacher.