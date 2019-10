Um jovem de 19 anos assaltado e violado, na madrugada deste domingo, na freguesia de São Brás, na Amadora.

De acordo com a TVI, por volta das 03h00, quando ia para casa, a vítima foi abordada por um grupo de três indivíduos de cara tapada que, com recurso a uma arma branca, a obrigaram a entregar o telemóvel. Depois, um dos suspeitos terá obrigado o jovem a baixar as calçar para o violar.

Segundo a mesma estação televisiva, o jovem apresentou queixa às autoridades e foi transportado para o Hospital Fernando Fonseca para a realização de exames médicos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar diligências para localizar os suspeitos.