Sete pessoas ficaram feridas na sequência de um colisão entre dois veículos, este domingo, em Folgosa, na Maia.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, citada pelo site Notícias ao Minuto, os ferimentos das vítimas foram considerados ligeiros.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Rua Central da Camposa, foi dado pelas 10h25.

No local estiveram 22 operacional dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados de 10 viaturas.