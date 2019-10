O toureiro Gonzalo Caballero encontra-se em estado grave, depois de se colhido por um touro, durante uma corrida na praça de Las Ventas, este sábado, em Madrid.

De acordo com a imprensa espanhola, que cita o boletim médico, Caballero, de 27 anos, viu o touro atravessar-lhe um dos cornos na coxa esquerda, enquanto fazia toureio a pé. O toureiro sofreu dois cortes, um com 30 centímetros de profundidade e outro com 25 cm. O corte mais profundo atingiu o músculo sartório e o outro a veia femoral.

Gonzalo Caballero encontra-se agora internado no Hospital de São Francisco de Assis, em estado grave.

Mais de 14 mil pessoas assistia à corrida no momento do incidente.