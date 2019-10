A compra da Media Capital por parte da Cofina já está a criar descontentamento junto do grupo Impresa, avança o SOL na edição deste sábado. De acordo com o semanário, os altos quadros da empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão reuniram com as operadoras de telecomunicações para falar sobre este negócio, que vai criar o maior grupo de comunicações caso a operação avance.

Contactado pelo SOL, o grupo diz apenas que «é natural que a Impresa tenha contactos permanentes com as operadoras por ter com elas várias relações comerciais e contratuais e, por isso, uma forte proximidade com todas». Em setembro, o CEO tinha admitido que estava «atento a quaisquer alterações neste setor da comunicação social», acrescentando que, enquanto não houvesse mais pormenores, não iria comentar a operação.