Seguindo velha máxima que “em equipa que ganha não se mexe”, o presidente de Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, fez questão de manter o seu até agora número dois na autarquia à frente das tradicionais festividades sanjoaninas, devido ao grande êxito, já por todos considerado retumbante das festas populares deste ano, em que o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença, no primeiro ano em que foram organizadas por Firmino Marques, um “bracarense de gema”.

Firmino Marques, escolha pessoal do presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, foi o segundo eleito do PSD através do Círculo Eleitoral de Braga, numa lista liderada pelo vimaranense André Coelho Lima, pelo que teve de deixar a vereação da Câmara de Braga, a meio do seu ciclo autárquico, tendo sido ovacionado por centenas de bracarenses na festa de homenagem a Ricardo Rio, que encheu por completo o Fórum de Braga.