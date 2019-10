O responsável da União Europeia (UE) para as negociações, Michel Barnier, aprovou uma intensificação das conversações sobre o Brexit com o Reino Unido, que poderão ocorrer já durante este fim de semana, antes da realização da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE, que se realizará entre quinta e sextas-feira da próxima semana.

Na quinta-feira, após uma reunião com Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, Boris Johnson, o novo líder do Governo da Grã-Bretanha, referiu ver "caminho" para um possível acordo. Já na sexta-feira, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, revelou igualmente a disposição de continuar as conversações este fim de semana.

As conversas entre os dois lados têm sido dominadas pelo mecanismo de salvaguarda designado por "backstop", que pretende evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte. Os defensores do Brexit, recorde-se, saíram vencedores no referendo realizado no Reino Unido em 2016.