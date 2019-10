O vereador centrista Altino Bessa vai já assumir na Câmara Municipal de Braga os pelouros que eram do vice-presidente, Firmino Marques, eleito pelo PSD para a Assembleia da República.

Altino Bessa, que também já foi deputado no Parlamento, ficará com os pelouros da Proteção Civil e dos Bombeiros, segundo apurou o Sol junto de fontes camarárias.

Natural de Celorico de Basto, no distrito de Braga, Altino Bessa é amigo pessoal do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Altino Bessa foi dos primeiros dirigentes do CDS/PP a alertar para o iminente descalabro daquele partido, rejeitando, mas com lealdade institucional, a ida para Braga de candidatos a deputados tidos como paraquedistas, mas sem nunca ter nomeado Telmo Correia na sua moção estratégica muito antecipadamente às eleições legislativas do passado domingo.

Na Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa tem-se destacado no pelouro do Ambiente em várias vertentes de requalificação, como o Monte Picoto, bem como na sensibilização a partir dos mais jovens para as questões ambientais e da sustentabilidade da Terra.