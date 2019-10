A circulação entre as estações Rato e Campo Pequeno da linha amarela do metro de Lisboa está interrompida, de acordo com o porta-voz do Metro de Lisboa, João Paulo Aires, citado pelo Observador.

A circulação na linha está interrompida desde as 16h42, devido a “avaria na sinalização”. Segundo uma nota publicada no site oficial do metro, ainda não há previsão para quando a situação vai ficar normalizada e a interrupção pode ser "prolongada".