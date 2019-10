Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas num ataque no Centro Comercial Arndale, em Manchester, segundo a Sky News.

O ataque terá ocorrido no rés-do-chão do edifício, segundo um trabalhador, identificado apenas como Jordan, em declarações ao canal BBC. O homem contou que uma das vítimas entrou na loja onde trabalhava com um pequeno ferimento, após um indivíduo ter sido visto a atacar várias pessoas com uma faca. “Pouco depois, os seguranças disseram aos trabalhadores para fecharem as portas e encaminharem as pessoas para as traseiras”, acrescentou.

Um homem com cerca de 40 anos foi detido por suspeita de agressão grave, será agora sujeito a um inquérito. A informação foi confirmada pela polícia, através do Twitter.

O centro comercial foi evacuado e montando um perímetro de segurança na zona circundante. A polícia foi chamada por volta das 11h20.