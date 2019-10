Um chega pra lá na democracia

Estas eleições evidenciaram a tendência crescente do eleitorado de procurar novas propostas políticas, fora dos partidos ditos tradicionais.

“Os partidos formulam propostas

políticas para vencer eleições;

não procuram vencer eleições

para realizar propostas políticas”.

Anthony Downs

Gostava de começar por dizer que, embora não concordando com 90% do que o partido Chega tem no seu programa, estou frontalmente contra a intenção de alguns, através de abaixo-assinados, de tentar proibir aquele partido, alegando a sua inconstitucionalidade.

A grande questão que nos conduz ao Chega, à direita, e que nos tem conduzido a partidos, à esquerda, com duvidoso amor pela democracia liberal tem a ver com o desgaste cada vez mais rápido e acentuado dos partidos do denominado arco da governação onde, de há quatro anos a esta parte, temos também de incluir o PCP e o BE.

Na verdade, o que estas eleições nos ensinaram foi, por um lado, o crescente afastamento dos cidadãos da participação política, expresso na abstenção de 45,5% – a maior de sempre em eleições legislativas. Isto é, 4 milhões e 250 mil eleitores não foram às urnas.

Por outro lado, estas eleições também nos mostraram, ou melhor, evidenciaram a tendência crescente do eleitorado de procurar novas propostas políticas, fora dos partidos ditos tradicionais. Na verdade, de entre estes, só um cresce em relação a 2015: o PS.

O Parlamento passa a ter um número recorde de partidos, dez, num leque que vai praticamente de um extremo ao outro.

Resta-me explicar o “chega pra lá” na democracia.

Este abanão pode ser positivo se entendermos corretamente a mensagem. O eleitorado está cada vez mais farto deste jogo de alternância entre PS e PSD que tem marcado a política portuguesa desde a fundação do regime democrático.

É desta convivência pantanosa que nascem propostas novas, algumas delas representando franjas da sociedade que se sentem marginalizadas e que encontraram agora uma voz.

Da incapacidade dos partidos tradicionais nasceu este início de pulverização partidária que pode não ficar por aqui. Uma vez atingido o estatuto parlamentar e, com ele, uma nova e muito maior capacidade de comunicação, estas novas forças políticas têm todas as condições para crescer.

Veremos o que trazem de novo para o enriquecimento e o fortalecimento do sistema democrático.

Jornalista