Na fila para votar

A sabedoria aos 82 de uma vizinha de secção de voto.

Fila para votar… sabem como foi. A senhora dá o lugar a uma velhota como ela, mais cambaleante. “Não tenho pressa e só estão os gatos à espera”. São só três lugares à frente, mas nunca é demais a cortesia. Mais ninguém se vira para trás para ceder a prioridade, que a pressa tem o condão de levar a simpatia. Mete conversa, esse outro à vontade simples que parece ter caído em desuso. “E olhe que tenho oitenta e dois anos”, declara. “Não diria”, devolvo. Ela sorri, é o que lhe dizem. “Faço por isso todos os dias, vou a todo o lado a pé, escada acima escada abaixo. Desde que haja saúde...”. Que bem que faz e que inveja. O elevador é mais rápido, o carro é mais rápido. “Ficar parada em frente à televisão? Que desperdício. Na televisão só oiço música”. É a sabedoria dos oitenta e dois. “É preciso fazer ginástica ao cérebro, manter os neurónios a funcionar. Ler, leio muito. Estou sempre a dizer: se não fizermos nada e nos acomodarmos, os neurónios estão sempre a morrer”.

Foi funcionária pública, chefe de serviço. Reformou-se cedo, nos 50, era a lei qualquer coisa – invoca o diploma. Como será a lei quando chegar a nossa altura? Mais vale nem pensar nisso. Já tinha 40 anos de descontos, pôde acompanhar os filhos, orientá-los na vida e viajar com o marido, aproveitar o tempo que tiveram. A miúda dorme no carrinho. “A vossa geração e a deles está tramada, é isso dos aparelhos, ficam vidrados e depois aparecem os problemas. Não a deixe usar o telemóvel”, recomenda. “Digo-o a todas as mães mas nem sempre ligam”.

Olho à volta, temos todos os telefone na mão, tornou-se a bengala dos tempos livres. Guardo o meu na mala enquanto ela continua, cheia de energia, a falar da beleza e do sossego da terra do marido, dos bons tempos, do mundo que viram. Oitenta e dois anos, como é que lá chegaremos no stresse em que vivemos? É certo que não faltaram provações aos que hoje lá estão, infâncias menos almofadadas do as que nos proporcionaram a nós e queremos proporcionar aos nossos. Mas guardar aos 82 a lucidez de saber a importância de cuidar de si e querer falar disso parece um privilégio – interpela-nos a questionar os hábitos, mudar as rotinas. É simples, chegar à noite e em vez de ligar o televisor ou o telefone pegar no livro adormecido na cabeceira, mesmo que seja para adormecer com ele. Num instante a fila avançou, foi só dar tempo ao tempo.

Jornalista

Escreve à sexta-feira