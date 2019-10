Uma estudante portuguesa de 21 anos morreu, esta quinta-feira, depois de ter sido atropelada por um elétrico na cidade de Praga, capital da República Checa. A jovem tinha chegado há uma semana a Praga.

De acordo com declarações de alguns dos amigos da vítima, a jovem era natural de Leiria e estava a estudar Estudos Gerais, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, citando o Observador. Ao abrigo do programa Erasmus, a jovem tinha acabado de ingressar na Faculdade de Artes, da Charles University.

Fonte da secretaria de estado das Comunidades Portuguesas já confirmou o “falecimento de uma cidadã nacional, na República Checa” e disse que a família já teve conhecimento da situação.

"A embaixada acompanhará o processo de transladação do corpo, disponibilizará os documentos necessários e prestará apoio à família nesta hora difícil, nomeadamente no contacto com as entidades responsáveis”, disse fonte da secretaria de estado das Comunidades Portuguesas.

O atropelamento está a ser investigado pela polícia. Apesar de vários operacionais terem sido mobilizados ao local, "já não havia nada a fazer"e o óbito foi declarado no local, citando um jornal internacional.