Rui Rio já marcou a reunião da comissão política do partido para analisar os resultados eleitorais. Será na próxima quarta-feira, dia 16, e servirá também para acertar a marcação do conselho nacional do PSD. A previsão, de acordo com informações recolhidas pelo i, é a de que o conselho nacional deverá realizar-se na primeira semana de novembro. Será aí que serão marcadas tanto as eleições diretas como o congresso eletivo do partido.

O presidente do PSD tem estado a ouvir pessoas para saber se concorre a novo mandato e deve esclarecer até dia 16 o que pretende fazer. No limite pode fazê-lo na comissão política.

Para já tem confirmado um adversário, Luís Montenegro. Que recebeu esta quinta-feira o apoio do líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio.