A SAD do Sporting anunciou esta quarta-feira o avanço de uma reestruturação financeira. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube explicou que foram formalizadas as alterações aos contratos de financiamento entre o grupo e os bancos Millennium BCP e Novo Banco.

No documento, o clube de Alvalade explica que esta reestruturação passa por uma alteração dos termos da opção de compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), tendo sido “fixado um preço unitário fixo correspondente a 0,30 cêntimos por VMOC, obrigatoriamente extensível à totalidade dos VMOC denominados ‘Valores Sporting 2010’ e ‘Valores Sporting 2014’, que sejam detidos pelos bancos à data do exercício da opção de compra, sujeito à obrigação de utilização exclusiva dos saldos futuros das Contas Reserva para aquisição de VMOC”, lê-se no comunicado.

A SAD tem que desembolsar apenas 40,5 milhões em vez dos 135 milhões de euros para comprar todos os VMOC. Esta alteração que resulta assim num 'perdão' de 94,5 milhões da dívida.

O documento emitido pelo clube liderado por Frederico Varandas explica ainda que, no âmbito deste acordo, está prevista uma “redução da percentagem de afetação de fundos do ‘excesso de venda de passes de jogadores’, que passa de 50% para 30%, na proporção de 15% ao reembolso antecipado obrigatório e 15% ao reforço das contas reserva”.

Foi ainda acordada “a redução da percentagem do mecanismo de Cash Sweep de 60% do Cash Flow Disponível após Serviço da Dívida Permitida para 20%, a afectar na proporção de 10% ao reembolso antecipado obrigatório e 10%ao reforço das Contas Reserva”, refere o comunicado.

"No âmbito deste acordo, o Grupo Sporting procedeu à regularização de todas as obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento perante os bancos", explica o Sporting.