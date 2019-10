Dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) mostram que a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi, em setembro, -0,1%, um valor igual ao registado em agosto.

A variação mensal do IPC foi de 1,1%. No mês anterior tinha sido de -0,1% e em setembro de 2018 de 1,1%. Quanto à variação dos últimos 12 meses, a percentagem foi de 0,5%.

“O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de -0,3%, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior e inferior em 1,2 pontos percentuais à estimativa do Eurostat para a área do Euro (no mês anterior, esta diferença foi 1,1 pontos percentuais)”, refere o INE.

“O IHPC registou uma variação mensal de 1,4% (-0,1% no mês anterior e 1,5% em setembro de 2018) e uma variação média dos últimos doze meses de 0,5%”, acrescenta.