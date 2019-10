Um português, de 25 anos, foi vítima de um ataque violento, esta terça-feira, no Reino Unido.

O jovem foi agredido, em plena luz do dia, com gravidade na cabeça, na cidade Eastbourne, por um grupo. Encontra-se agora em coma, no Royal Sussex County Hospital, em Brighton.

As autoridades britânicas estão à procura de testemunhas que possam ajudar nas investigações. Já há alguns suspeitos, mas Neil Bates, da polícia britânica, disse ao jornal Eastbourne Herald que querem “ouvir testemunhas que tenham assistido ao incidente, ou que tenham visto alguma coisa nos momentos em que antecederam ao ataque”.