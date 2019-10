O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, entrou hoje em campo para a corrida eleitoral interna do partido. Em entrevista à SIC foi muito claro: “Serei candidato nas próximas eleições diretas por uma questão de coerência e de convicção e já agora gostava muito que o Dr. Rui Rio fosse também candidato”.

Nove meses depois de ter recuado após a derrota num conselho nacional contra Rui Rio, Montenegro considerou que as eleições diretas (previstas para janeiro de 2020) podem ser um momento de clarificação, daí a utilidade também de uma corrida interna com Rio. O antigo líder parlamentar do PSD começou por dizer que o resultado de 27,90 por cento foi o pior em 36 anos e defende que os sociais-democratas devem ter mais ambição. Prometeu lutar por um “PSD grande” e não esqueceu que Rio “quebrou um ciclo de vitórias”. “ O PSD transformou-se num partido subalterno do PS. É preciso dizer basta”, atirou.

O ex-dirigente foi ainda confrontado com o facto de ser arguido no caso das viagens ao Euro 2016. Nesse ponto, Montenegro disse estar de consciência tranquila.“Tenho a certeza absoluta que não cometi qualquer crime”, assegurou, lembrando que pagou as despesas quando foi ao Euro 2016.