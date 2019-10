O porto comercial das Lajes das Flores, nos Açores, foi, esta quarta-feira, reaberto, depois de a passagem do Furacão Lorenzo ter afetado a área.

Apesar de forma condicionada, as operações diurnas aos navios de tráfego local são agora permitidas, segundo o capitão do porto de Santa Cruz. Rafael Silva explicou à agência Lusa que os navios que podem atracar no porto têm que ter “um máximo de 60 metros de comprimento e quatro metros de calado”, que é a região do barco que fica submersa – ou seja, “os navios de tráfego local que operam na região”.

Após a passagem do furacão, o abastecimento de combustível por via marítima ficou condicionado, e o Governo Regional declarou “situação de crise energética”.

A Polícia Marítima, que mantém a segurança dos acessos e dos trabalhos que decorrem, informou, em comunicado, que as obras de reabilitação irão continuar nos próximos dias, “sendo este o primeiro passo para a reabertura total da navegação”.

A limpeza do local terá começado no dia 3 de outubro, “mal o estado tempo o permitiu”. Atualmente, só já falta limpar 30%.

A passagem do furacão Lorenzo no arquipélago dos Açores provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.