Um agente da PSP foi agredido de forma violenta quando tentava serenar os ânimos durante "uma altercação entre um grupo e um funcionário do estabelecimento" no Bairro Alto, em Lisboa.

O polícia, que estava de folga na altura, acabou "por ser agredido com um copo de vidro que o agressor tinha na mão", provocando-lhe um "corte na cabeça com cerca de 3 centímetros", adiantou a PSP.

"A forte pancada com o copo de vidro fez cair a vítima ao chão, o que não impediu que o grupo agressor continuasse a dar-lhe pontapés e socos, com especial destaque para agora o detido, o que fez a vítima perder os sentidos, só aí interrompendo a sua ação violenta", lê-se ainda no comunicado.

O agente agredido foi depois assistido por uma equipa do INEM e conduzido para o hospital, onde recebeu "tratamento tendo sido suturado com vários pontos na cabeça".

As agressões remontam ao dia 29 de setembro, tendo já sido detido um homem de 26 anos, com "historial por agressões quer a homens, quer a mulheres, inclusive contra agentes da autoridade".

O homem localizado e detido no Casino de Lisboa é ainda portador de "armas proibidas" e tem "várias condenações por falta de habilitação legal e por tráfico de estupefacientes".