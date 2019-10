Rui Veloso sobe ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no dia 14 de dezembro.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, um dia depois do concerto de inauguração do espaço, dado pelos Ornatos Violeta, no próximo dia 31 de outubro, esgotou.

Os bilhetes, já disponíveis, custam entre os 30 e os 40 euros.

Marquem nas agendas: 14 de dezembro será uma noite para recordar!🎄Rui Veloso vai subir ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota para um concerto único de Natal.



Bilhetes em @ticketlinept#superbockarena #pavilhaorosamota #palaciodecristal #vaimexercontigo pic.twitter.com/HIiaIyoUMa — Super Bock Arena (@SBAPorto) October 9, 2019