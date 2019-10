Morreu Manuela Silva, um dos rostos da luta contra a pobreza, divulgou hoje o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). A professora catedrática convidada do ISEG foi também secretária de Estado para o Planeamento no i Governo Constitucional (1976-77) e pioneira no estudo da desigualdade e da pobreza.

Agraciada com a Grã-Cruz do Infante D. Henrique em 2000 pelo então Presidente da República Jorge Sampaio, Manuela Silva desempenhou vários cargos na administração pública ao longo da sua vida, integrando ainda diferentes grupos de peritos no âmbito da União Europeia, Conselho da Europa e Organização Internacional do Trabalho.

Em 2013 recebeu o doutoramento honoris causa pela Universidade Técnica de Lisboa.

Na sua intervenção cívica, presidiu à Comissão Nacional Justiça e Paz, destacando-se o trabalho pioneiro desenvolvido no estudo da pobreza e das desigualdades em Portugal.

Manuela Silva foi presidente do Movimento Internacional dos Intelectuais Católicos, fundadora e presidente vitalícia da Fundação Betânia e coordenou o Grupo Economia e Sociedade (GES).