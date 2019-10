Legislativas. Quais são as prioridades dos portugueses para o novo Governo?

O i esteve na rua à conversa com vários portugueses na ressaca das eleições legislativas deste domingo para perceber as prioridades que defendem para o próximo Executivo. Sofia pede mudanças na educação, até porque sente em casa as dificuldades dos professores, Ernesto lembra os problemas na saúde, António quer um país onde a justiça funcione melhor e se deixe de falar em impunidade e Teresa está preocupada com a habitação, neste caso com a falta dela. Mas há quem defenda outras prioridades: Bárbara quer um fosso menos acentuado de salários, com impostos mais justos, e João defende que os transportes públicos têm de sofrer alterações já nos próximos anos. Seis portugueses que contam o que está menos bem e o que ainda é preciso fazer.