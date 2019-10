Um chefe principal da PSP, de 58 anos, morreu esta terça-feira nas oficinas de Alfragide, que pertence ao departamento de logística da direção vacional, após ter sido colhido por uma empilhadora. A PSP lamentou entretanto esta morte, adiantando que “o acidente foi comunicado a todas as autoridades competentes, designadamente ao Ministério Público (MP) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)”.

A vítima não chegou a ser transportada para o hospital, tendo perdido a vida no local do acidente. Segundo fonte oficial da PSP, “foram, de imediato, acionados para o local os bombeiros e, posteriormente, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, apesar de todos os esforços médicos e manobras de reanimação, a vítima veio a falecer no local”.

PSP está a investigar o caso A Direção Nacional da PSP ordenou esta terça-feira a abertura de uma averiguação interna, paralela ao inquérito-crime. De acordo com a PSP foi determinada “a presença de uma equipa de investigação criminal para recolha de todas as provas necessárias ao inquérito e, paralelamente, foi ordenada a abertura de uma averiguação interna para determinar as circunstâncias do acidente”.

Além da investigação, foi acautelado o apoio psicológico de colegas e familiares. “Foi, de igual modo, acionada, desde logo, uma equipa de psicólogos da PSP para apoio no local, bem como aos familiares da vítima”, garantiu a PSP em comunicado.

Tendo em conta os contornos do acidente, a Direção Nacional decidiu expressar publicamente “os mais sentidos pêsames a todos os familiares, amigos e camaradas”, lembrando que este é um “momento de pesar para toda a Instituição Policial”.