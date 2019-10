Portugal vai enfrentar o Luxemburgo esta sexta-feira, numa partida para o apuramento do Euro 2020. Cristiano Ronaldo já se encontra no país, juntamente com os colegas de equipa e mostrou-se muito satisfeito através da sua conta oficial de instagram.

"É sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu país, representar a seleção nacional e rever amigos de tantas batalhas. Todos juntos, lutaremos uma vez mais para erguer bem alto o nome de Portugal! Vamos equipa!", escreveu CR7, na legenda de uma fotografia ao lado de Pepe.

O jogo contra o Luxemburgo será disputado no Estádio José Alvalade, às 19h45 de sexta-feira.