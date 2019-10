No discurso da noite eleitoral disse que os políticos nos roubam há 40 anos. Quer portanto dizer que no Estado Novo os políticos não roubavam, é isso?

Não, roubavam, roubavam e não sei se roubavam mais ou menos, mas se calhar até roubavam mais. Nesse discurso referi-me ao período da história democrática, que é exaltado por esta governação e por esta extrema-esquerda como um modelo de virtudes. E não é um modelo de virtudes. Quando nós dizemos que queremos acabar com este sistema não é para voltar ao sistema anterior a 1974. Queremos é renovar o sistema completamente. E, aliás, as nossas propostas são precisamente nesse sentido. Vou-lhe dar um exemplo. Não compreendo como é que em Portugal um indivíduo que é condenado por corrupção pode ser candidato outra vez a um cargo público. É uma coisa que me faz honestamente confusão. Uma coisa é alguém ser condenado por uma rixa à porta de um bar. Exaltei-me, ah, isso até compreendo, as pessoas mudam, pedem desculpa, cumprem a sua pena. Agora alguém que é condenado por roubar o Estado depois pode candidatar-se a outro lugar no Estado? É um bocadinho como o doutor Armando Vara. Foi condenado por desviar dinheiro ou roubar o Estado e recebe uma subvenção vitalícia do Estado? Ninguém compreende isto. Portanto, quando eu digo que temos que acabar de vez com este sistema, é para acabar com este tipo de coisas. Vai haver um dia em que se calhar vamos ter quantas pessoas a votar? 20%? 25%? Porque já ninguém acredita na política. Eu ando na rua e as pessoas o que me dizem, a maior parte, é: 'Oiça, nós não queremos saber de políticos para nada. Vocês só aparecem aqui de quatro em quatro anos. Vocês são todos uma vergonha'. Este clima é muito perigoso. Porque abre espaço a ditadores. É aqui que os ditadores se formam.



É considerado, de certa forma, um pequeno Orbán, Bolsonaro, Trump, consideram-no próximo destes três homens. Como é os vê?

Primeiro, entristece-me, entristeceu-me que a imprensa internacional se foquem nas nossas eleições dizendo que a extrema-direita chegou ao Parlamento nacional. Imprensa espanhola, italiana, brasileira... Entristeceu-me muito. Porque não dão valor ao ato democrático, parece que estão mesmo à espera que aconteça qualquer coisa para dizer: 'Pumba, Portugal já tem extrema-direita. Não tinha, agora já tem'. Acho que é um estereótipo. Dizer que eu sou um Bolsonaro ou um Trump ou um Salvini, ou um seja o que for, ou um Viktor Orbán, é redutor, na minha opinião. Com isto não estou a dizer que sou melhor do que eles, estou a dizer que eu sou parte de um espírito próprio que é a nossa portugalidade. Eu fui feito, crescido, formado neste país. Eu sou o André Ventura. O que trago comigo é a história de Portugal, e os hábitos próprios dos portugueses, que não têm nada a ver com os dos húngaros, italianos e dos brasileiros. A comparação é uma comparação que a esquerda usa para me denegrir. Como têm a ideia, que não sei se é verdade ou não, que a maioria dos portugueses não gosta do Bolsonaro ou do Viktor Orbán, ou do Salvini, dizem: 'Ele é um novo Bolsonaro, ou um novo Salvini'. Eu penso que foi até numa entrevista ao SOL que disse que há várias coisas que o Bolsonaro diz que eu nunca dizia. Por exemplo, eu nunca dizia que é melhor ter um filho morto do que um filho homossexual, nunca diria isso. Nem me parece que isso seja aceitável. Eu também nunca diria, como disse o Donald Trump, que a solução para a criminalidade é dar armas a toda a gente, e andar aí a distribuir armas pelas pessoas. Portanto, é apenas para me denegrir. Eu sou... Eu acho que represento esta nova direita antissistema em Portugal. E isto é isto, não é mais nada. É uma nova direita antissistema.



Percebe-se que vai querer ter protagonismo na AR. Nestes quatro anos vamos ter uma espécie de André Silva, um bocadinho mais à direita, não a proibir a carne mas...



Não, [risos] nem os caracóis, nem nada dessas coisas. Mas a proibir outras coisas.



Mas a pedir a prisão perpétua e a proibir outras coisas. Vai ser um fenómeno semelhante não?

Vamos ter uma legislatura muito intensa.



É o objetivo do André Ventura?

É o meu objetivo não, o objetivo tem de ser cumprido, porque ninguém me pode impedir de apresentar propostas legislativas. Portanto, qual é a grande vantagem...

Quer conseguir o mesmo que o PAN e ter quatro deputados na próxima legislatura?

Ter mais do que o CDS daqui a quatro anos, é o meu objetivo.



Eles têm 5, portanto seriam 6.

Podemos ter mais, não sabemos. Vou-lhe dar este exemplo. Vou propor a redução de deputados do Parlamento. Enquanto eu andei cá fora, eles podiam não me responder. Agora, eles podem votar contra. Mas vão ter de se assumir perante os portugueses. E nós depois vamos estar cá para dizer assim: 'Proposta número 6, o Chega propôs a redução de deputados. Votaram contra o CDS, a CDU, o Bloco, o PS'. E nós vamos dizer, durante a campanha dizem que querem reduzir deputados. Mas na Assembleia da República dizem que não. Nós tivemos uma freira violada e assassinada por um tipo que já tinha duas liberdades precárias por crimes de violação. O André Ventura vai propor que acabem as penas suspensas para estes casos. Quem votou contra? 'Estes, estes, estes e estes'. A vantagem vai ser esta, porque os portugueses agora vão ver o que é que nós defendemos e o que é que os outros defendem. Vai ser intenso e duro? Vai. Mas também vamos ser honestos. Vai ser muito mais divertido.

Como comenta as afirmações de Marques Mendes, que disse que lamentava que o Chega fosse eleito?

O que lamento é o doutor Marques Mendes achar sempre que é o dono da verdade. Quando me candidatei a Loures, ele disse assim: 'Ah, isto não vai dar nada, isto não vai mudar o panorama político em Loures'. E depois eu tive a melhor votação em Loures de sempre. E ele apareceu na televisão naquela noite, a dizer que tinham sido uns pozinhos, não tinha sido nada demais. Em Loures, que é uma terra onde o PSD tinha tido 16%, eu tive 22%. Quer dizer, num contexto onde o PSD em Lisboa passou para 11%, eu subi para 22%. Mas nada, não se passava nada. Quando nasceu o Chega, o doutor Marques Mendes disse que nem merecia a pena falar sobre isso. Disse no fim de semana das eleições que os que podiam eleger, e eu vou emoldurar isso no meu gabinete, eram " o Livre e a Iniciativa Liberal". Vou emoldurar para nunca mais me esquecer. Quando isto acontece, esses disparates do género do Marques Mendes, ficam ridículos porque hoje o país está a olhar para as declarações do dr. Marques Mendes e fica ridículo porque afinal o homem foi eleito. E ontem [domingo] vem dizer que lamenta. É de lamentar o quê? Que quase 70 mil portugueses tenham saído de casa para votar e escolhido uma coisa diferente? Queríamos que fossem sempre os mesmos? Então mais vale proibirem os partidos e os novos desaparecerem. Quer dizer, dizemos às pessoas para votar mas quando elas votam no André Ventura aí o voto já não interessa, mais valia não terem saído de casa?



Qual é a sua relação com o PNR?

Nenhuma, não existe. Como não existe com muitos outros partidos. Temos boas relações com todos, cumprimentamos todos, mas percebemos claramente que o nosso partido era muito diferente dos outros em tudo. O partido que podia que ter alguma proximidade connosco seria o CDS, mas optou por não a ter e publicamente por se demarcar. E acho que foram penalizados por isso. Em relação aos outros, quer com os nossos partidos, quer com o PNR, PDR, RIR, não temos grande relação, estamos a fazer o nosso caminho. Mas queria só dizer isto: quando o Tribunal Constitucional nos aprovou, submetemos os nossos estatutos e os nossos valores. Queria chamar à atenção que uma das formas de avaliação, para além dos estatutos, são as declarações públicas dos dirigentes, portanto, as minhas. O Tribunal deixou passar. Entendeu que não era nem um partido racista, nem fascista, nem totalitarista. Vamos dizer às pessoas para votar mas quando votam num partido diferente, criticamos. É uma pena que o André Ventura tenha sido eleito mas ninguém lamenta que a extrema esquerda seja eleita, que a Joacine que tem o apoio de um tipo que chama bosta à bófia seja eleito, isso já ninguém se preocupa. Hoje o twitter era uma coisa absurda, que eu ia substituir os leões por sapos à porta do parlamento, que ia haver cordões anti ciganos, enfim.

Bem, uma última pergunta então, provocatória claro. Por que não agradeceu a Deus, uma vez que é tão católico? Estávamos à espera de um discurso à Bolsonaro.

Vou-lhe explicar porquê. Não agradeci a Deus porque não gosto de usar Deus no discurso público para me aproveitar. Mas vou-lhe dizer isto, em confidência: Tinha um terço no meu bolso do casaco na noite de domingo. E várias vezes toquei nele durante a noite.



À semelhança do que se passou em França, onde muitos eleitores do PC votaram na FN da Marine Le Pen, também em Portugal foi nas zonas em que o PCP teve as maiores quedas que vocês tiveram mais votos.

Parece que ganhámos muitos votos ao PCP, é verdade.



Podemos dizer que é a Le Pen à portuguesa?

Isso não, por uma questão. É que a Le Pen em termos económicos é completamente estatizante. Acha que o Estado deve nacionalizar os centros estratégicos. Nós achamos que não. Defende a privatização dos seguros, da saúde. Nós defendemos precisamente o contrário. Entendemos que a saúde e a educação devem ser, assim como a economia, o mais privadas possível. Porque é aí que o país gera riqueza. E é a diferença entre alguém que acredita na liberdade e quem só acredita na asfixia do Estado.



Não há nenhum incómodo em ser associado à Frente Nacional?

Particularmente não gosto, assim como não gosto da associação à Alternativa na Alemanha. O único partido neste momento que nós nos identificamos em termos europeus é com o VOX, com que estivemos e que já nos felicitou pelo resultado eleitoral.



Voltando às semelhanças com França. Há uma passagem de votos da extrema-esquerda para a extrema-direita.

A única diferença é que eu não gosto muito da palavra extrema-direita, acho que é uma passagem da extrema-esquerda para a direita.