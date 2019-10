Um ferido grave e outro ligeiro resultaram de um acidente de viação ocorrido ao início da manhã desta terça-feira, na Estrada Municipal 573, na zona de Abade de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

O ferido grave, um homem que seguia na moto, residente em Riba de Ave, vila Nova de Famalicão, está em estado crítico no Hospital de São João, no Porto, devido à colisão com um veículo ligeiro de mercadorias, segundo adianta a FAMA TV.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão e o INEM, através da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Centro Hospitalar do Médio Ave, para darem assistência aos dois feridos, já que o condutor do carro também sofreu ferimentos, mas ligeiros.

A estrada municipal esteve cortada e a GNR foi ao local registar a ocorrência e regularizar o trânsito.