Um homem ficou ferido, na sequência de uma queda com a Moto 4 que conduzia, durante a tarde desta segunda-feira, em Carvalheira, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Apesar do aparatoso despiste e queda na ravina, o homem sofreu ferimentos que não inspiram grandes cuidados, tendo sido transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local, a freguesia de Carvalheira, em Terras de Bouro, por parte dos bombeiros terrasbourenses e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM/Braga baseada no Hospital Central de Braga.

O Posto Territorial da GNR de Terras de Bouro registou o acidente, ocorrido quando o homem seguiu no sentido descendente de Carvalheira em direção a Chamoim, no lugar de Gradouro, perto da empresa das Águas do Fastio, na zona do Gerês.